Salone del Libro all’insegna della solidarietà: costi azzerati per gli editori delle zone terremotate

TORINO - Tra tanta attesa, luci e ombre, una delle poche certezze è che la 30esima edizione del Salone del Libro sarà contraddistinta da un sentimento tra i più puri che ci siano: la solidarietà. Per agevolare la presenza delle case editrici provenienti dalle zone terremotate del Centro Italia, il Salone del Libro azzererà i costi relativi alla tassa d’iscrizione e al plateico (la quota per ogni metro quadro di superficie dello stand).

Costi azzerati per facilitare la partecipazione degli editori colpiti dal sisma

Gli eventi sismici che si sono succeduti negli scorsi mesi, e ancora in questi ultimi giorni hanno coinvolto l’attività (in certi casi la sede stessa) dei piccoli e medi editori. Non parliamo ovviamente delle grosse case, ma di quegli editori che fanno della loro caratteristica principale la qualità. Un gesto concreto di attenzione e di solidarietà, che permetterà a molte di queste realtà di prendere in considerazione la presenza alla prossima edizione del Salone del Libro di Torino, in programma dal 18 al 22 maggio, nonostante le difficoltà e le avversità del momento.

Appendino: "Impegno di Torino per le aree terremotate è continuo"

La sindaca Chiara Appendino, alle prese con la prima edizione del Salone del Libro, commenta così la decisione presa: «L’iniziativa si pone in continuità con l’impegno e le azioni di solidarietà promosse dalla Città di Torino e dal Salone a favorire delle aree terremotate: fra queste «Un libro per ricostruire» che, in occasione dell’ultima edizione di Portici di Carta, ha consentito di raccogliere e consegnare ad Alquanta del Tronto 2500 volumi. Quest’ultimi andranno a costituire il primo nucleo di quella che sarà la futura biblioteca cittadina e scolastica».