Palazzina di Caccia di Stupinigi: al via il restauro dell’Appartamento del Re

TORINO - Il count-down è partito: tra quattro mesi, 120 giorni, l’Appartamento del Re della Palazzina di Caccia di Stupinigi tornerà agli antichi splendori juvarriani. Il merito? Del restauro imminente condotto dall’équipe della Nicola Restauri, storico laboratorio torinese nato da 70 anni. I lavori dureranno 120 giorni e verranno realizzati sotto la supervisione della Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino. A finanziare il restauro sarà la Fondazione Crt.

Cosa verrà restaurato nell'Appartamento del Re

Massimo Lapucci, segretario generale della Fondazione, spiega: «La rinascita dell’Appartamento del Re potrà contribuire a fare di Torino un posto sempre più da visitare, non solo dagli italiani ma anche a livello internazionale». Cosa verrà fatto nel concreto? Il restauro riguarderà gli apparati decorativi fissi, i dipinti murali delle volte e delle parti, le tele sovrapporte, le boiserie dipinte e dorate, i serramenti, le carte da parati, le pavimentazioni in seminato alla veneziana, i camini e tutte le opere in pietra.