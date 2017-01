Fa sesso in piazzola di sosta e fuori dall'auto in pieno giorno, maxi multa per un torinese

NOVARA - Hanno deciso di fare un’esibizione in pieno giorno e davanti a tutti. Sono una coppia composta da un torinese e un novarese: il loro «lo famo strano» però gli è costato davvero caro, circa diecimila euro a testa di multa e una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. E’ successo tutto nella giornata di ieri in provincia di Novara dove la polizia stradale, che stava presidiando il tratto autostradale di Romagnano Sesia, ha notato che gli automobilisti che percorrevano la Voltri-Sempione, in direzione opposta alla loro, continuavano a fare gli abbaglianti come a segnalare qualcosa. Il «cosa» gli agenti lo hanno capito poco dopo quando sono giunti nell’area di sosta di Sillavengo.

Prestazione sessuale davanti a tutti

I poliziotti si sono trovati di fronte la coppia intenta in effusioni all’esterno dell’autovettura e noncuranti delle persone che intorno li invitavano a smettere. Il loro intervento è servito a fermare le oscenità. Da quanto si è appreso, non è la prima volta che qualcuno viene multato in quel preciso punto della A26 che pare essere uno dei luoghi più conosciuti dagli scambisti di tutta Italia, tanto da essere segnalato su alcuni siti internet. Solitamente però le focose coppie venivano sorprese di notte, questa volta, nonostante le temperature rigide dell’inverno, torinese e novarese hanno optato per «esibirsi» in pieno giorno.