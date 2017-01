«Prestami il cellulare, devo fare una telefonata», 35enne scappa dopo aver fregato un connazionale

TORINO - Ha dell’incredibile quanto accaduto nella giornata di ieri in corso Grosseto, dove un un favore tra due conoscenti si è trasformato in un tentativo di rapina sventato solo dall’intervento degli agenti della Squadra Volante. I poliziotti, durante un consueto servizio di pattugliamento, hanno notato un gruppo di extracomunitari in evidente stato di agitazione. Il motivo? Un diverbio nato a seguito di una rapina.

Arrestato il ladro, denunciato un altro soggetto

Ricostruire l’accaduto e identificare le persone coinvolte non è stato affatto semplice: un tunisino di 35 anni ha chiesto in prestito a un conoscente il cellulare per effettuare una telefonata ma poco dopo è svanito nel nulla con la scusa di dover fare delle compere. Al suo ritorno, il 35enne ha affermato di non essere in possesso del cellulare e di averlo passato a un terzo soggetto mandando su tutte le furie la persona che gliel’aveva ceduto, un 37enne marocchino. A carico del cittadino tunisino, in seguito ai controlli, è emerso anche un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Trento per i medesimi titoli di reato: rapina, resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo è stato tratto in arresto dai poliziotti, mentre l’altro soggetto è stato denunciato per falsa attestazione delle proprie generalità.