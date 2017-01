Rintracciato latitante in Barriera di Milano, nascondeva droga nel porta ombrelli 

TORINO - Un anno e sette mesi di reclusione a cui si aggiunge una multa dell'ammontare di 4000 euro per reati in materia di stupefacenti. Questa la pena da scontare per un 33enne marocchino fermato dagli agenti del Commissariato di "Barriera di Milano" nel circolo di via Baltea dove gli agenti dell'Ufficio Investigativo si trovavano per un controllo di polizia.

Droga nascosta nel porta ombrelli

In seguito all'arresto, il soggetto, latitante, è stato accompagnato presso la sua abitazione al fine di recuperare alcuni oggetti personali. Qui i poliziotti hanno scoperto un bottino che va ben oltre le aspettative: all'interno del porta ombrelli nel pinerottolo di fronte all'appartamento sono stati ritrovati 20 quadratini di crack e un bilancino di precisione utilizzato nel commercio degli stupefacienti. Tutto il materiale sequestrato è stato infine dichiarato a carico di ignoti.