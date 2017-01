Sbatte a terra una donna e la deruba: preso dopo un folle inseguimento su un’auto rubata

TORINO - Prima ha rapinato una donna, poi ha dato vita a un folle inseguimento stile Fast&Furious per le vie della città guidando un’automobile rubata presso un’autoriparazioni di Lungo Stura Lazio: il malvivente, un cittadino rumeno di soli 20 anni, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante.

La fuga e il fermo

I poliziotti sono intervenuti in seguito alla segnalazione del furto dell’auto, una Ford Focus SW. La vettura è stata intercettata in corso Palermo ma il conducente, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga svoltando in via Elvo e poi in corso Giulio Cesare. Braccato dalla pattuglia, il malvivente ha proseguito la sua corsa in via Martorelli prima di andare a sbattere con uno spartitraffico e un cartello stradale all’incrocio tra via Boccherini e corso Vercelli. Nonostante un breve tentativo di fuga a piedi, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo.

Recuperata la refurtiva rubata alla donna

Nel corso della successiva perquisizione, i poliziotti hanno ritrovato nell’auto la borsa della donna derubata poco prima in corso XI Febbraio angolo corso Regina Margherita. Il ventenne, nel giubbotto, aveva ancora il cellulare della vittima e il suo portafogli. La vittima della rapina, a causa della caduta, causatagli dallo strappo del giovane rumeno, ha dovuto ricorrere alle cure mediche con una prognosi di 7 giorni per traumi plurimi. Il rapinatore, dopo averla strattonata e fatta cadere per terra, si è impossessato della borsa e si è messo alla guida dell’auto poi fermata dalla polizia.