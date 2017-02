«Muoversi a Torino», importanti novità per il trasporto disabili

TORINO - Significativi miglioramenti all'orizzonte per il trasporto pubblico torinese. Il nuovo portale infomobilità "Muoversi a Torino" permetterà agli utenti di ricevere informazioni dettagliate e costantemente aggiornate sull'andamento di autobus e tram in città. Di più, il nuovo strumento consentirà ai cittadini con disabilità di ottenere indicazioni riguardanti l'accessibilità dei mezzi pubblici e lo stato delle fermate. Nei prossimi giorni alcune associazioni torinesi daranno il via alla sperimentazione del portale di modo che, osservando i risultati raccolti durante il periodo di prova, sarà possibile orientare lo sviluppo del progetto nella direzione di una maggiore fruibilità del servizio da parte di persone con disabilità.

Dalle previsioni alla localizzazione

Il punto di forza del neonato portale sta proprio nella maggiore accuratezza delle informazioni fornite agli utenti. L'assessora ai Trasporti Maria Lapietra ha dichiarato che "all’interno del portale sarà disponibile un innovativo servizio di calcolo percorso, basato sull’effettiva localizzazione dei mezzi». "Muoversi a Torino" dunque non baserà più i suoi calcoli su stime e previsioni approssimative, come avviene ad oggi, nell'ottica di fornire un servizio di maggiore precisione ai cittadini.