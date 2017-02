Da settembre apre la World International School alla Juventus Village, porte aperte l'11 febbraio

TORINO - Immaginate un imponente campus di 8500 metri quadrati pensato per accogliere circa 700 studenti dalla Kindergarten fino alla High School. Immaginate campi da calcio (meglio, da football), una piscina, un auditorium interno, un anfiteatro, una sala convitto in grado di ospitare circa 100 studenti alla volta e uno ampio spazio esterno immerso nel verde. Si tratterà ovviamente dell'ennesimo campus Oltremanica! E invece no, in questo caso non si parla della piovosa Oxford ma di una scuola internazionale che aprirà le sue porte proprio a Torino il prossimo settembre. Ad aprirla la Juventus. La "World International School", così si chiamerà, realizzata in collaborazione con la famiglia Formiga, verrà inaugurata questa estate nell'area del J-Village. "Con la famiglia Formiga prosegue un rapporto che ci lega dal 2014", spiega l'amministratore delegato della Juventus Aldo Mazzia, "che ha preso il via con la collaborazione didattica all’interno del J College a Vinovo, che ha visto diplomati i primi ragazzi della nostra Primavera».

Tra inglese e digitale

Il metodo formativo della nuova scuola internazionale torinese punterà molto sul digitale e sulle nuove tecnologie. Sarà prioritario l'uso dell'iPad e la lingua curriculare sarà rigorosamente l'inglese. In virtù di ciò, gli insegnanti assunti dovranno essere madre lingua e verranno reclutati principalmente dalla Gran Bretagna. Un tipo di struttura proiettata al futuro dunque, con un occhio al metodo di formazione classico e un altro verso le più moderne innovazioni della tecnologia digitale. In linea con le aspettative, la retta della scuola sarà tra gli 8 e 9 mila euro per i più piccoli, fino a circa 16 mila euro per chi frequenterà l'high school. La Wins propone una giornata "porte aperte" in programma per l'11 Febbraio, in cui genitori e ragazzi avranno modo di approfondire il metodo didattico della scuola internazionale.

Progetto J Village

Mazzia ha dichiarato inoltre che il progetto della scuola internazione è perfettamente in linea "con gli obiettivi che Juventus si era prefissata nell'ambito del progetto di piu' ampia riqualificazione denominato J Village e che prevede la realizzazione del nuovo Juventus Training Center della prima Squadra, dove avrà sede anche il Centro Media; la nuova sede della Juventus; un hotel; la scuola internazionale ed un Concept Store, che ospiterà attività di entertainment, retail e ristorazione». I costi stimati per la scuola si aggirano intorno ai 19,5 milioni, sostenuti dal fondo immobiliare chiuso che ha finanziato in parte la costruzione del J Village.