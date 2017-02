Patti Smith torna sotto la Mole, aprirà il Salone del Libro di Torino

TORINO - Sarà la celebre Patti Smith ad «aprire» la trentesima edizione del Salone del Libro di Torino con una straordinaria anteprima. l’annuncio è arrivato poco fa: la «poetessa del rock» si esibirà il 6 maggio all’Auditorio della Rai, una performance resa possibile grazie alla collaborazione con il festival Collisioni.

Patti Smith, un regalo per il Salone del Libro

Soddisfatto il direttore del Salone del Libro (a Torino dal 18 al 22 maggio), Nicola Lagioia: «Avere Patti Smith in concerto con il Salone è come ritrovarsi improvvisamente con i palmi nelle mani pieni di fiori dopo una lunga notte di preghiera». Fondamentale l’impegno della Regione Piemonte per portare a Torino un evento che conferma l’attrattività del Piemonte dal punto di vista culturale. Un «regalo» inaspettato per il 30esimo compleanno del Salone. Per l’occasione, Patti Smith sarà accompagnata dai figli e dal bassista, chitarrista e direttore musicale Tony Shanahan. I biglietti dello show «Grateful» saranno in vendita a partire dal 3 febbraio. Il prezzo? Dai 25 a 50 euro.