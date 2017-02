Si avvicina a un uomo intento a far la spesa e lo scippa: 46enne arrestata dai vigili in borghese

TORINO - Ha avvicinato un uomo tra i banchi del mercato di piazza della Vittoria e gli ha sottratto il telefono cellulare: purtroppo per lei, gli agenti del nucleo Progetti e Servizi mirati della Polizia Municipale hanno notato il tutto e l’hanno bloccata. La donna, una cittadina romena di 46 anni, è stata arrestata dopo esser stata identificata presso il comando dei vigili di via Bologna.

L'importanza del servizio «Civich in piazza»

Decisiva, per la realizzazione dell’operazione, l’azione compiuta dagli agenti in abiti borghesi. Il telefono dell’uomo, un Samsung A5, è stato invece riconsegnato al legittimo proprietario. L’arresto è frutto dell’intensificazione dei controlli sollecitati dai residenti della zona, che proprio negli scorsi giorni, durante l’iniziativa «Civich in piazza» avevano espresso agli agenti il timore per la presenza dei tanti borseggiatori durante le ore del mercato. Continua senza sosta il servizio di ascolto nei quartieri da parte degli agenti delle Circoscrizioni e del Nucleo di Prossimità.