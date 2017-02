«Mondo Juve» cerca 500 lavoratori, come presentare domanda di assunzione e curriculum

NICHELINO - Tra Nichelino e Vinovo i lavori per il centro commerciale «Mondo Juve» sono ancora in corso, ma sono già partite le ricerche di personale. Come stabilito dal protocollo d’intesa firmato il 25 gennaio dall’Agenzia Piemonte Lavoro, dai Comuni interessati e dalle azienda Campi Vinovo e Bennet, per le assunzioni sarà data priorità a chi risiede a Nichelino e Vinovo. Tutte le richieste saranno comunque vagliate.

Come inviare il proprio curriculum

Sono tre le modalità di invio della propria candidatura:

Attraverso internet, collegandosi al sito web di Bennet selezionando dal menù «L’azienda» e poi «Lavora con noi». Cliccando su Torino come punto vendita prescelto si potrà inviare il curriculum. Il lavoro in questo caso è dedicato particolarmente per i giovani che hanno dai 18 ai 23 anni.

selezionando dal menù «L’azienda» e poi «Lavora con noi». Cliccando su Torino come punto vendita prescelto si potrà inviare il curriculum. Il lavoro in questo caso è dedicato particolarmente per i giovani che hanno dai 18 ai 23 anni. Depositando il curriculum cartaceo nei box dedicati posizionati fino al 15 marzo 2017 a Nichelino presso: Informagiovani (Via Galimberti, 3 – orario: martedì e giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00 – mercoledì e venerdì dalle 14,00 alle 17,00.) e Centro Giovani «M. Fiorindo – Factory» (via del Castello, 15 – orario: martedì, mercoledì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00) e anche presso il Centro per l'Impiego di Moncalieri (corso Savona, 10/d – orario: lunedì, martedì, mercoledi e giovedì dalle 9,00 alle 12,30 - venerdì dalle 9,00 alle 12,00).

Direttamente allo sportello del Centro per l’impiego di Moncalieri per le figure professionali specifiche del fresco, come panettieri o macellai.

Dal Comune di Nichelino: «Un momento importante»

Esprimono contentezza per la nuova situazione dal Comune di Nichelino: «Si tratta di un momento importante poiché la ricaduta occupazionale per la città è davvero significativa, Nell'arco dell'anno potrebbero essere previsti 500 inserimenti lavorativi, dei quali buona parte riguarderebbero giovani e meno giovani senza occupazione, residenti a Nichelino. Subito dopo la firma del protocollo», hanno aggiunto, «ci siamo attivati per definire le modalità di presentazione dei curricula. Non abbiamo perso tempo. Questa opportunità è un segnale importante per l'occupazione nel nostro territorio».