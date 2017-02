Tra tanti Toret, un'unica leonessa domina al parco della Pellerina

TORINO - C'è chi corre, chi porta il cane a passeggio, chi fa yoga nel verde cittadino. Immagini consuete nella cornice del magnifico parco della Pellerina di Torino. Tuttavia, nell'armonia generale, una nota differente c'è: si tratta di una fontanella di ghisa verde, come se ne vedono tante in città. Passandole velocemente accanto, di fatti, l'occhio non registra immediatamente l'anomalia. Eppure è lì e non la si può ignorare. Il colore è quello, verde, come tutti gli altri decine di torèt in città. Il materiale è lo stesso, la ghisa. Eppure qualcosa cambia! Avvicinandosi infatti si nota che l'animale rappresentato non è il classico, classicissimo toro, emblema cittadino, ma bensì una leonessa.

Come è finita una leonessa a Torino?

La storia di questa insolita fontanella è di difficile ricostruzione: nè l'Archivio Storico di Torino, nè Smat (Società Metropolitana Acque Torino) sono d'aiuto in queste indagini. L'unica teoria che pare abbia una qualche attendibilità è quella proposta dal titolare della Fonderia Piemontese, il dottor Mario Pellegrino. Questi ipotizza che la leonessa torinese sia in origine emigrata dalla Francia. Tuttavia a sostegno di questa ipotesi non disponiamo di prove verificate. L'unica cosa certa è che la regina della Savana troneggi, solitaria, in mezzo a una mandria di tori, tra le piscine e i campi da tennis del parco della Pellerina.