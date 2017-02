Meteo a Torino, le previsioni del tempo non hanno dubbi: pioggia nel fine settimana

TORINO - Dopo giorni di nebbia e temperature tendenzialmente miti rispetto alla media stagionale, il fine settimana riserverà ai torinesi un cambio repentino di clima: a partire dalla serata di oggi, giovedì 2 febbraio, la pioggia arriverà a Torino. Secondo le previsioni meteo infatti, le perturbazioni accompagneranno le giornate dei torinesi almeno fino a sabato, anche se qualche rovescio potrebbe verificarsi anche domenica. Insomma, weekend bagnato.

Pioggia soprattutto venerdì mattina, rovesci fino a domenica

La prima pioggia potrebbe scendere già oggi pomeriggio, sul tardi. Sarebbe quindi utile munirsi d’ombrello già questa mattina, nonostante il cielo sia apparentemente solo coperto. La giornata «peggiore» in termini di precipitazioni sarà quella di domani, soprattutto in mattinata quando sono attesi oltre 10mm di pioggia. Da oggi sino a domenica, le precipitazioni si alterneranno alla schiarite, lasciando ai torinesi un tempo sempre incerto e «ballerino». Temperature in calo, dunque: la massima non dovrebbe mai superare i 6 gradi centigradi, a differenza di questi ultimi giorni quando il termometro è salito fino a dieci gradi. La speranza, visto che il maltempo rovinerà i piani di chi voleva organizzare gite nei weekend, è che la pioggia possa almeno migliorare la qualità dell’aria: le pm10 rimangono infatti stabilmente su valori allarmanti.