«Al mercato ci sono i borseggiatori, aiutateci», primo controllo e primo arresto

TORINO - Durante l’incontro con i vigili urbani nella giornata dei «Civich in Piazza» avevano segnalato la presenza di borseggiatori al mercato rionale di piazza della Vittoria. Le forze dell’ordine non hanno perso tempo e, in abiti borghesi, hanno iniziato un approfondito controllo lungo tutte le bancarelle e tra i clienti. E la prima borseggiatrice è stata subito arrestata: si tratta di una donna di 46 anni di nazionalità romena beccata a sottrarre il cellulare a un uomo intento a fare la spesa senza che quest’ultimo se ne accorgesse. La quarantaseienne è stata accompagnata al Comando di polizia municipale di via Bologna per l’identificazione e successivamente al commissariato di polizia in corso Racconigi. Al legittimo proprietario è stato infine riconsegnato lo smartphone, un Samsung A5.