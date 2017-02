Pediatra di zona lascia lo studio, al via una petizione per farlo rimanere

TORINO - Un'antica massima dice che "il medico sta male se nessuno sta male». Ecco, non è proprio questo il caso. Infatti i malati non mancano di certo al pediatra in via Damiano Chiesa che ha deciso di lasciare il suo studio per trasferirsi in zona Madonna di Campagna. L'abbandono del pedriatra della Barca ha portato notevole agitazione e rabbia tra i genitori del quartiere, riaccendendo sopite questioni sul tema della carenza di medici per i più piccoli in alcune zone della città e in provincia. L'assenza di un pediatra costringerà inevitabilemente genitori e piccoli malati a dover raggiungere in macchina, nel migliore dei casi, o con i mezzi, altri quartieri della città qualora necessario.

La petizione

I residenti al di là della Stura non sono rimasti con le mani in mano e hanno trasformato il loro malcontento in una petizione per non perdere il loro pediatra.

La circoscrizione 6 si è sgravata da ogni responsabilità in materia precisando che l'intero sistema viene regolamentato dalle norme regionali dettate dall'Asl. In caso di medico a partita iva invece, non è possibilie imporre al dottore dove aprire il suo studio. In ogni caso la petizione mette sotto i riflettori il problema dell'organizzazione del personale medico che non riguarda solo la Barca, ma l'intero territorio cittadino.