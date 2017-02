Allarme scabbia all’ospedale Martini, medici e infermieri infettati da una paziente

TORINO - C’è il rischio di un allarme scabbia all’ospedale Martini di Torino. A dare la notizia è l’agenzia di stampa Askanews secondo cui due medici, un infermiere e un operatore socio sanitario del pronto soccorso sarebbero stati infettati dalla scabbia.

Infettati da un’anziana

I quattro dipendenti del pronto soccorso sarebbero stati infettati da una donna rimasta per due giorni al pronto soccorso intorno al 19 gennaio. La paziente in questo momento è ricoverata nel reparto di medicina generale ed era arrivata al Martini non per la scabbia, ma per altre patologie.

La preoccupazione in ospedale

La notizia ha creato non poca preoccupazione tra chi lavora o è di passaggio all’interno dell’ospedale Martini. Molti lavoratori si sarebbero già sottoposti a visite dermatologiche.