Ritrovato morto sui binari del treno a Grugliasco, incertezza sulle dinamiche dell'accaduto

TORINO - L'allarme è scattato alle 10 di questa mattina, quando uno dei macchinisti a bordo di un treno in transito ha fatto la triste scoperta. Il corpo senza vita è stato trovato nella tratta di binari che collega Torino a Bardonecchia, tra le stazioni di Torino San Paolo e Grugliasco, in corso Tirreno 370.

Cos'è accaduto

L'uomo, investito da un treno, non è stato ad ora identificato a causa delle condizioni in cui è stato ritrovato. Pare che il corpo si stato sbalzato via dai binari, tant'è che la tratta è rimasta attiva durante tutto il giorno. Si tratterebbe di un soggetto di età avanzata e di colore. Procedono le ricerche della Polfer per accertare le dinamiche di quanto accaduto. Al momento non si è in grado di definire se si sia trattato di un fatale incidente piuttosto che di un gesto deliberato.