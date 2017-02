Parella, il quartiere invaso dalle prostitute: «Urla, botte e rapporti tra le auto. Ora basta»

TORINO - C’è chi consuma i rapporti orali tra le macchine parcheggiate, chi improvvisa spogliarelli in mezzo alla strada e chi, organizzato alla perfezione, ha comprato un camper per praticare il mestiere del mondo in un ambiente più confortevole, ma comunque in strada. Quando scende la notte, in zona Parella comandano loro: le prostitute. Un problema presente ormai da anni, soprattutto in via Pietro Cossa e via De Santis, ma che ultimamente sembra essersi aggravato. I residenti, stufi di convivere con ragazze seminude sotto casa, sbottano: «E’ uno schifo, vince il degrado. Tutti sanno, nessuno fa niente. Oggi ci sono più ragazze di qualche anno fa, un via vai continuo di macchine da quando cala il sole fino all’alba. Qualcuno intervenga una volta per tutte».

Rapporti tra le auto, cambi d'abito negli androni e schiamazzi

Sia chiaro, non è la sola zona di Torino dove si pratica il mestiere più antico del mondo ma da tanto (troppo) tempo, chi vive nel rettangolo compreso tra piazza piazza Massaua, corso Marche, corso Appio Claudio e corso Monte Grappa lamenta una situazione sempre più al limite del vivibile. Se in via Pietro Cossa gli incidenti sono all’ordine del giorno a causa dei continui cambi di traiettoria per arrivare alla «signorina più ambita», ultimamente sono le vie interne, quelle meno trafficate, ad essere diventate il luogo preferito per consumare i rapporti. Per capire cosa vuol dire convivere con le prostitute sotto casa dalle 22 alle 5 del mattino, bisogna però sentire la voce di chi abita in quel rettangolo dell’amore a pagamento: «In un isolato se ne contano anche sette. Urlano, si picchiano tra di loro, contrattano in mezzo alla strada con i clienti. C’è di più: alcune consumano rapporti anche tra le auto parcheggiate. Avete mai provato a spiegare ai vostri figli una situazione del genere? Qui regna il degrado e il menefreghismo».

Rapporti consumati nei camper, qualcuno interverrà per porre fine al problema?

Già, perché il problema è ben noto visto che da tempo gli abitanti del quartiere avevano sollevato la questione con petizioni, esposti alla Circoscrizione, ecc. Nulla è stato risolto. Dopo qualche retata e giorno di normalità, le prostitute sono tornate agli stessi angoli e i clienti hanno ricominciato a battere le solite vie. Ecco perché i residenti sono nuovamente insorti: «Il problema esiste da 30 anni, ma raramente avevamo toccato questi livelli di degrado». La mattina, molto spesso, nei parcheggi imboscati o addirittura nei giardinetti è possibile trovare preservativi (usati), segni inequivocabili di pipì o vestiti. Sì, perché le prostitute si cambiano in mezzo alla strada, nei marciapiedi, negli androni dei palazzi o addirittura alle fermate dei pullman. Non tutte. Nei pressi di via Sostegno, ad esempio, pare che vi sia un camper perennemente parcheggiato, a disposizione di coloro che non hanno un automobile ma vogliono consumare un rapporto sessuale. Un’organizzazione impeccabile, resa ovviamente possibile da chi preferisce chiudere un occhio piuttosto che affrontare il problema. Una cosa è certa: i residenti sono stufi. Non vogliono più esser svegliati da litigi, hanno il piacere di non avere un via-vai del sesso sotto casa e pretendono di rincasare senza trovare una signorina mezza nuda nell’androne. E’ una missione impossibile?