«Aiutatemi, vi prego»: poliziotti salvano moglie e bambino da marito armato di coltello

TORINO - Avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia il bruttissimo episodio di violenza domestica avvenuto negli scorsi giorni e sventato prontamente dagli agenti del Commissariato Barriera Milano, intervenuti in soccorso di una donna nigeriana. Il marito, un cittadino sudanese di 40 anni, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

L'intervento dei poliziotti per salvare la donna

Tutto è nato quando i vicini di casa, allarmati dalle richieste d’aiuto della donna, hanno contattato i poliziotti. Gli agenti, giunti nell’appartamento, si sono ritrovati davanti una scena surreale: all’ingresso dell’abitazione vi erano infatti numerose tracce di sangue e una bottiglia di vetro infranta, mentre in casa l’uomo era intento nel brandire un coltellaccio all’indirizzo della moglie ferita al volto e al polso sinistro. Ad aggravare ulteriormente la situazione, la presenza di un bambino di pochi mesi, tenuto e protetto dalla donna in un marsupio. Il marito violento è stato prontamente disarmato dagli agenti.

Botte e minacce si protraevano da tempo

Dopo le cure mediche necessarie fornite in ospedale alla vittima, gli agenti hanno capito come questo fosse solo l’ennesimo di una serie di episodi di aggressione che la donna era stata costretta a subire fra le mura domestiche. Nessun episodio era, però, stato formalmente denunciato presso gli uffici di Polizia. Anche quella mattina, la violenza è sfociata gratuitamente a seguito di una richiesta di denaro della donna al marito per andare in farmacia a comprare delle medicine per i figli. La lite, poi sfociata in un’aggressione violenta, poteva finire in tragedia: la donna è stata colpita da pugni al volto e gettata a terra. Poi l’intervento risolutivo dei poliziotti, capace di porre fine a una serie ignobile di violenze.