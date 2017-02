Allarme 2 per la qualità dell’aria a Torino, scatta il blocco dei diesel Euro 4

TORINO - Dopo Novara, anche Torino è costretta a bloccare la circolazione delle vetture diesel Euro 4. Il provvedimento è scattato dopo la conferma dell’Arpa del valore delle polveri sottili nella giornata di ieri, per la terza volta consecutiva sopra i 100 milligrammi per metro cubo: tradotto la qualità dell’aria in città va peggiorando ed è scattato il livello 2 di allerta, quello di colore arancione. Il blocco, per il momento, è valido da domani, sabato 4 febbraio, a lunedì 6 febbraio.

Il blocco: chi coinvolge?

E’ la prima volta negli ultimi due mesi che scatta il secondo grado di allerta. Questo coinvolge molti più veicoli: avranno il divieto di circolazione i diesel con omologazione precedente all'Euro 5 e i benzina, gpl e metano con omologazione precedente all’Euro 1 dalle 8 alle 19 se adibiti al trasporto di persone, dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 se adibiti al trasporto merci.