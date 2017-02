San Valentino con ToBike, tessera speciale dedicata a tutti gli innamorati

TORINO - Il leader del bike sharing torinese propone una tessera a edizione limitata per festeggiare San Valentino. Rossa, come tutto quel che riguarda il giorno degli innamorati, contraddistinta da un cuore bianco, perfettamente in linea con il tema. La tessera ToBike San Valentino special edition è pensata per essere, al contempo, un regalo per la propria dolce metà e per l'ambiente.

L'abbonamento

La tessera in edizione limitata è acquistabile sul sito www.tobike.it o presso lo store di via Santa Chiara 26F, aperto dal lunedì al venerdì con orario 10.00 - 19.00. L'abbonamento ha il costo di 25.00 euro, comprensivi di € 5.00 di credito. Esattamente come l'abbonamento annuale generico, la tessera permette l'utilizzo gratuito di tutte le stazioni bike sharing presenti in città per la prima mezz'ora, dopo tale lasso di tempo il credito presente nella tessera verrà scalato (80 centesimi la seconda mezz'ora di utilizzo, 1,50 euro la terza e 2 euro dalla quarta).