Solidarietà ad Alpignano: domenica di country e beneficienza per i terremotati

ALPIGNANO - Una domenica sera all’insegna del country, del ballo e del divertimento a scopo benefico: è quello che andrà in scena domenica alla discoteca Kronos di Alpignano dove, grazie all’evento organizzato dallo «Tsunami Team», ci sarà una raccolta fondi per aiutare i terremotati del Centro Italia. Proprio per questo durante tutta la serata sarà lasciata un’urna in cui si potrà lasciare un proprio contributo. Alla fine delle danze ci sarà il conteggio dei soldi, di fronte a tutti i partecipanti, che saranno devoluti ai terremotati.

Lo «Tsunami Team»

Lo Tsunami Team nasce nell’estate del 2015 della profonda amicizia tra Ciro Fassio, Rossana Oggero, Virginia Ceresa e Fiorenzo Molino, rispettivamente delle suole North West Country Style e The Buffalo Step, Crazy for Country. La serata benefica è stata organizzata da loro, che si alterneranno anche in consolle, e con loro saranno presenti anche gli allievi ballerini. "Together is better», questo il loro motto.