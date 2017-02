Sciopero il prossimo 8 febbraio: bus e tram fermi per 24 ore, in funzione la metro

TORINO - Il mese di febbraio si apre con un nuovo sciopero del trasporto pubblico torinese. Per il prossimo mercoledì 8 febbraio le Rsu hanno indetto una giornata di agitazione e di disagi per i passeggeri di 24 ore che coinvolgerà il servizio urbano e suburbano di superficie. Come sempre sarà garantito il passaggio dei mezzi pubblici dalle ore 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

Metropolitana in funzione

Lo sciopero di 24 ore dell’8 febbraio non riguarderà la metropolitana che rimarrà in servizio per tutta la giornata. Per tram e bus (urbani e suburbani) sarà comunque garantito il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantite.