Torino in prima linea contro il Parkinson, tra cura del paziente e ricerca sulla malattia

TORINO - Cura e ricerca contro il Parkinson alla Città della Salute di Torino. La Giunta regionale approva l'istituzione di una struttura altamente specializzata nel trattamento della seconda malattia neurodegenerativa più diffusa in Italia. Le aree di competenza del centro Parkinson torinese spazieranno dalla cura del paziente, al dialogo con le strutture che accompagnano il malato durante il suo percorso di cura, al coordinamento con altri ambulatori specializzati sul territorio regionale, fino a progetti clinici sperimentali.

Il Centro: cura e ricerca

All'interno del Centro saranno previste attività ambulatoriali giornaliere (Day Hospital), o per periodi di tempo più lunghi (Week Hospital) in caso di pazienti che necessitino di un iter diagnostico più complesso o qualora provenienti da altre regioni d'Italia. Si tratterà con il paziente dalla diagnosi fino alle terapie più avanzate, fornendo alta professionalità anche in casi atipici. La nuova struttura propone infatti letti di degenza e spazi ambulatoriali pensati appositamente per i casi in fase avanzata. L'attività ambulatoriale è pronta ad agire a tutto tondo sul campo dei disturbi del movimento: dal morbo di Parkinson in senso stretto a parkinsonismi, distonie focali e generalizzate, tremori e ipercinesi. Si propone inoltre come centro di alta qualità sul versante delle terapie interventistiche quali la stimolazione cerebrale profonda, l'infusione intestinale di levodopa ed il trattamento con tossina botulinica. Inoltre il Centro pone in primo piano tra i suoi obiettivi il dialogo con le strutture che intervengono nella gestione del paziente parkinsoniano, dalla diagnosi al termine del trattamento.

Ricerca internazionale e supporto locale

Il Parkinson è, come è noto, una malattia ad oggi senza cura: il Centro regionale perciò si impegnerà a fondo sul fronte della ricerca prendendo parte e promuovendo in prima persona progetti di sperimentazione nazionali e internazionali. Non solo, una trita massima ecologista recita "pensa globale, agisci locale", ed è proprio questo l'approccio proposto dalla Città della Salute di Torino. Con un occhio si guarderà agli studi internazionali e alla ricerca, con l'altro invece alla cura del paziente sul territorio. In concreto, Torino si farà capofila nel processo di diagnosi, terapia e riabilitazione del paziente e livello regionale. Questo implica il dialogo con diversi centri di cura del Parkinson e, in accordo con le esigenze dell’Assessorato alla Sanità e della Direzione aziendale, l’attuazione della Rete regionale Parkinson.

I numeri in Piemonte

Solo in Italia si registrano circa 250000 persone affette da Parkinson. In Piemonte, la stima si aggira intorno ai 15-20000 pazienti. Malattia neurodegeneratica che, seconda solo all'Alzheimer, si prevede raddoppierà i propri numeri nel prossimo decennio a causa dell'aumento dell'aspettativa media di vita. "Credo fermamente nella necessità di creare un Centro di riferimento per la malattia di Parkinson in Piemonte, dice l'Assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta, anche perché le stime degli esperti ci dicono che il numero dei pazienti colpiti è destinato a raddoppiare nei prossimi 15 anni".