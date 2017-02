100 grammi di marijuana ritrovati al Valentino, tutto merito di un cane poliziotto in addestramento

TORINO - Alya Kira, di professione cane poliziotto, stava svolgendo un normale giro di addestramento quando la sua attenzione è stata attratta da alcuni cespugli di una siepe posta a dividere il controviale dal corso, al parco del Valentino. Data l'insistenza del cane, l'addestratore si è soffermato a osservare meglio il punto in cui Alyka grattava e ha rinvenuto così 9 sacchetti di nylon contenenti sostanze stupefacenti.

Il sequestro

Il ritrovamento consiste complessivamente in 100 grammi di marijuana, sequestrata a carico di ignoti. Con tutta probabilità si tratta di merce nascosta da uno o più spacciatori, i quali, per eludere eventuali controlli della Polizia, hanno ritenuto fosse meglio nascondere la sostanza tra i cespugli piuttosto che portarla addosso. Non avevano tuttavia fatto i conti con il fiuto di Alyka e con il suo spirito innato da cane poliziotto.