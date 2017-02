Monissido di carbonio in zona Porta Palazzo, sei persone intossicate nella notte

TORINO - Hanno passato la notte a farsi controllare e medicare sei bengalesi, di età compresa tra i 26 e i 35 anni, che nella tarda serata di ieri sono rimasti intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio all’interno dell’appartamento in cui si trovavano in piazza Albera 15, a pochi metri da dove quotidianamente si svolge il mercato di Porta Palazzo. In casa erano in sette, ma per fortuna uno di loro si è accorto che stava succedendo qualcosa e ha dato l’allarme in tempo.

Ambulanze e pompieri sul posto

In piazza Albera sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato i sei bengalesi ai pronto soccorso degli ospedali Maria Vittoria e San Giovanni Bosco. Nessuno di loro versa in gravi condizioni. I vigili del fuoco, entrati per primi all’interno dell’appartamento, hanno da subito ravvisato la presenza di gas nocivo. Questo, secondo una prima ipotesi, potrebbe essere fuoriuscito dal boiler malfunzionante. Indagano i carabinieri.