Meteo a Torino, dopo la pioggia torna il sole: salgono le temperature

TORINO - Archiviato un weekend contraddistinto da pioggia e umidità, cosa dobbiamo aspettarci per i primi giorni di questa settimana? Secondo le previsioni meteo, le giornate di lunedì e martedì saranno prevalentemente soleggiate e «calde». Sì perché a differenze degli scorsi giorni, oggi e domani il termometro salirà fino a 12 gradi: davvero tanto considerato il periodo.

Via gli ombrelli? No, mercoledì tornano freddo e pioggia

Nello specifico, questi due giorni saranno contraddistinti da un sole timido a causa di velature lievi e sparse su tutto il territorio piemontese. Attenzione però a mettere via gli ombrelli: il sole e le temperature miti di questi due giorni verranno nuovamente spazzati via dalla pioggia, attesa nella giornata di mercoledì. Per quel giorno il termometro tornerà a segnare temperature invernali, difficilmente superiore ai 4 gradi. Insomma, un tempo molto ballerino e un’escursione termica notevole. Particolare attenzione verrà riservata al valore delle pm10: il blocco dei Diesel Euro 4, inizialmente previsto per oggi, è stato sospeso. Cosa riserveranno i prossimi giorni?