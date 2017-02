Emergenza smog, dietrofront: via libera alla circolazione dei Diesel Euro 3 e Euro 4

TORINO - Via libera alle auto Diesel Euro 3 ed Euro 4: lo ha deciso il Comune di Torino che ha così revocato il blocco annunciato venerdì scorso, a causa del livello allarmante delle pm10. Sia chiaro, l’emergenza smog rimane più che mai d’attualità e per questo motivo verranno presto annunciate le nuove misure anti inquinamento.

Maxi multa in arrivo, si lavora per soluzioni alternative

Accontentati dunque gli automobilisti che nelle scorse ore avevano sollevato diverse polemiche riguardo il provvedimento preso. Il meteo, capace di portare pioggia e vento in città, ha dato loro un mano. E’ stato il Comune di Torino stesso, ieri pomeriggio, ad annunciare la sospensione del blocco ai Diesel Euro 3 ed Euro 4 in tutta la città: «Date le mutate condizioni atmosferiche, per il giorno lunedì 6 febbraio il blocco dei veicoli Euro 3 ed Euro 4 è revocato». Cosa aspettarsi dunque dai prossimi giorni? Le previsioni del meteo parlano di sole fino a martedì, poi nuovamente pioggia (il rimedio naturale migliore in assoluto). Insomma, una situazione da monitorare ora dopo ora. La maxi multa di 100 milioni di euro per il Piemonte è dietro l’angolo e nuove soluzioni vanno trovate in fretta.