Grave un uomo di 44 anni al Cto, si schianta in auto contro il muro de La Mandria

TORINO - Un uomo di 44 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Cto di Torino in seguito a un incidente avvenuto nel comune di Robassomero. Il quarantaquattrenne stava viaggiando sulla provinciale 1 a bordo della sua auto, una Lancia Delta, quando è uscito di strada e si è schiantato contro il muro di un’azienda agricola che fa anche da cinta perimetrale al parco La Mandria.

Necessari i vigili del fuoco

Per liberare l’uomo dalla carcassa della propria autovettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Con loro sul posto sono intervenuti sia i carabinieri, che ora indagano su quanto successo per ricostruire la dinamica e per capire se all’origine ci sia un malore o una fatale perdita di controllo del mezzo, l’ambulanza e l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale Cto. L’uomo attualmente si trova in coma farmacologico, ha riportato un trauma addominale e si sarebbe rotto un braccio, una gamba e il bacino.