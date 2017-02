GruVillage 2017: concerto di Alvaro Soler il 18 luglio 2017

TORINO - Rivelato il nome di apertura della stagione estiva del GruVillage Festival 2017. Il cantautore spagnolo Alvaro Soler aprirà il suo tour estivo proprio a Torino, sul palco del GruVillage, martedì 18 luglio. Da aspettarsi le melodie irresistibili del pop contemporaneo che lo hanno reso famoso in tutta Europa.

Alvaro Soler è senza dubbio il personaggio del momento in Italia: dopo l'eccezionale successo ottenuto negli scorsi mesi in qualità di giudice di XFactor, ha appena annunciato la sua partecipazione al Festival della canzone italiana di Sanremo. Il giovanissimo cantautore figurerà tra i superospiti internazionali nella serata finale del festival.

Il nuovo disco "Eterno Agosto"

Alvaro presenterà live i brani del suo disco "Eterno agosto", certificato Oro in Italia, che ha collezionato con "El mismo sol" 5 dischi di Platino, con "Sofia" 7 dischi di Platino, 1 con "Libre" e «Animal» il nuovo singolo in radio dal 3 febbraio. L'album vanta anche importanti collaborazioni: con Max Gazze' in "Sonrio (La vita com'e')", con Emma nella versione italiana di «Libre», mentre la versione inglese de "El mismo sol" (Under the same sun) vede Alvaro Soler duettare con la superstar latina Jennifer Lopez.

A soli 26 anni, il musicista iberico vanta 36 importanti riconoscimenti musicali, tra dischi d'Oro e di Platino in tutto il mondo, e 200 milioni di stream, a cui si aggiungono le visualizzazioni su YouTube e Vevo dove i suoi video hanno collezionato oltre 450 milioni di views.

Biglietti per Alvaro Soler a Torino

Le prevendite del concerto del 18 luglio sono disponibili su TicketOne dal 4 febbraio – il biglietto avrà il prezzo di 20 euro, a cui si aggiunge il costo dei diritti di prevendita. Biglietteria ufficiale al BoxInfo di Le Gru con diritti di prevendita (senza commissioni) tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 20.00. Casse del GruVillage solo durante i giorni di apertura del festival.