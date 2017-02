Follia di un 18enne: ruba una 500 Enjoy e dà vita a un inseguimento con la polizia

TORINO - Che le auto Enjoy sino ormai entrate nel mirino dei malviventi è ormai cosa nota. Questa volta, è stata la società di car sharing stessa a segnalare alla polizia il probabile furto di una delle proprie auto, uscita fuori dall’area di competenza e priva della relativa chiave d’accensione. L’intuizione si è rivelata corretta: il mezzo era stato effettivamente rubato due soggetti.

La fuga e il fermo del 18enne

Gli agenti della Squadra Volanti li hanno intercettati a bordo della 500 in via Bologna. L’auto, alla vista dei poliziotti, ha arrestato immediatamente la corsa e i due malviventi hanno subito tentato la fuga a piedi. Uno di loro, un ragazzo di 18 anni, è stato bloccato. I successivi controlli hanno permesso di evidenziare come lo stesso soggetto si fosse reso protagonista di un furto analogo poco tempo prima. L’auto Enjoy è risultata palesemente rubata, con evidenti segni di forzatura sulla carrozzeria. Il ragazzo è stato sottoposto a fermo di indiziato per ricettazione in concorso con persona rimasta ignota. Una cosa è certa: continua a dare i suoi frutti la collaborazione in atto fra la Polizia di Stato e le società di car sharing cittadine, volta al contrasto del fenomeno dei furti delle autovetture a noleggio.