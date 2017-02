Festival dell’Oriente a Torino, il 17-18-19 e 24-25-26 marzo al Lingotto Fiere (© )

TORINO - Torna a Torino il Festival dell’Oriente. L’evento, dedicato alla riscoperta della tradizione ultra millenaria dei paesi orientali, si terrà dal 17 al 19 e dal 24 al 26 marzo. La location, come di consueto, sarà il Lingotto Fiere in via Nizza 294.

I misteri d’Oriente

All’interno dei padiglioni sarà possibile immergersi completamente nell’universo e nella magia dell’oriente. Mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, danze e arti marziali sono solo alcune delle tante attività che il festival propone.

Biglietti

Il prezzo del ticket per poter partecipare al Festival dell’Oriente al Lingotto Fiere è di 12 euro (ridotto 5€ per bambini tra 5 e 10 anni e gratuito under 5) e sarà acquistabile direttamente in loco (prossimamente disponibile anche la prevendita online). Con lo biglietto sarà possibile accedere, oltre al Festival dell’Oriente, anche ad altri 3 eventi: