«Dammi i soldi o ti ammazzo», ma perde il portafogli durante la rapina: in manette minorenne

TORINO - Poco esperto o sfortunato, quel che è certo è che non ha di certo davanti un futuro da rapinatore il ragazzo minorenne arrestato dagli agenti della Squadra Volanti nel quartiere Borgo Vittoria. Il giovane infatti, durante una rapina ha perso il portafogli consentendo così ai poliziotti di rintracciarlo presso l’abitazione dei genitori e fermarlo.

La tentata rapina e la distrazione fatale

Come spesso di vede fare nei film, il minorenne è entrato in un negozio di via Bibiana con una calza di nylon calata in viso e armato di pistola (poi rivelatasi una scacciacani). Dopo aver minacciato il titolare di morte, gli ha richiesto l’incasso della giornata. Il tentativo di richiamare l’attenzione di altre persone nel retro del negozio ha però agitato il giovane malvivente, che nella fretta della fuga ha perso il portafogli all’interno del mini market. Accortosi dell’ammanco, il ragazzo è tornato indietro ha trovato la porta sbarrata dal titolare del negozio stesso. Nonostante le nuove minacce di morte per riavere il proprio portafogli, il locale è rimasto chiuso a chiave.

L'arresto in casa dei genitori

Tornato a casa dei genitori, il minorenne si è disfatto dell’arma durante il tragitto dal negozio a casa ma poco dopo è stato raggiunto dagli agenti della Squadra Volanti, contattati dalla vittima. Il giovane è stato rintracciato e arrestato per tentata rapina aggravata: la scacciacani è stata invece recuperata poco dopo in un cassonetto: difficilmente il ragazzo avrà un futuro brillante da rapinatore.