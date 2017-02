Robbie Williams super ospite a Collisioni Festival: «Sarà un’esperienza unica»

BAROLO - Robbie Williams al festival Collisioni 2017: la pop star britannica si esibirà il 17 luglio a Barolo in un concerto che si preannuncia «unico e irripetibile». L’annuncio ha subito mandato in visibilio i tanti fan di Williams e gli amanti di Collisioni, senza dubbio una delle esperienze musicali più belle in Italia. Soddisfattissimo Filippo Taricco, direttore artistico del festival: «Sarà un'esperienza unica e irripetibile nella storia non solo di Collisioni, ma di tutto il Piemonte». Dello stesso parare Antonella Parigi, assessore al Turismo della Regione: «Evento straordinario, è la conferma delle Langhe come territorio di richiamo a livello internazionale e di Collisioni come manifestazione d’eccellenza».

Robbie Williams a Collisioni, biglietti disponibili da mercoledì

L’annuncio del concerto ha stupito tutti: la pop star, generalmente abituata a riempire stadi e palazzetti, si esibirà in un borgo antico e immerso nei vigneti di Barolo. Taricco, entusiasta, spiega l’importanza di avere un ospite del genere: «Ci sentiamo come quando Bob Dylan accettò di suonare in un piccolo festival di campagna». Poi lo sguardo al futuro: «E’ un nuovo inizio, una nuova sfida che cambierà per sempre il volto del festival». Prima di Robbie Williams, saranno gli Erasure ad aprire il concerto che si preannuncia elettrizzante. Tanta l’attesa e la curiosità per l’esibizione della pop star: i biglietti per l’evento saranno messi in vendita mercoledì 8 febbraio alle ore 10, tramite il circuito TicketOne (disponibile cliccando QUI)