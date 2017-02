Tutela dell’alimentazione dei bambini nelle scuole, approvata una mozione

TORINO - Informare le famiglie sui temi della corretta alimentazione durante l’età dello sviluppo dei bambini, evidenziando i problemi generati da un’alimentazione squilibrata: è questo l’oggetto di una mozione approvata in Consiglio comunale che impegna la sindaca Chiara Appendino e la sua Giunta. Il tema della consumazione del pasto portato da casa dai bambini, nelle scuole torinesi, e della tutela delle lavoratrici, nell’ambito della refezione scolastica, è stato recentemente discusso proprio nelle sedi dell’amministrazione cittadina ed è stato portato in Sala Rossa dai consiglieri Enzo Lavolta del Pd e Daniela Albano del Movimento 5 Stelle.

Rivedere il sistema tariffario

Il documento approvato con 31 voti favorevoli dalla Sala Rossa deriva dai problemi e dalle criticità che nel corso di questi mesi abbiamo avuto modo di osservare. In primis, ha sottolineato Lavolta, «bisogna rivedere il sistema tariffario del servizio mensa» e, in secondo luogo, «predisporre un servizio condiviso e partecipato per la predisposizione di un nuovo bando, che oltre a mantenere i requisiti di sostenibilità ambientale e garantire una qualità elevata del servizio, tuteli la qualità del lavoro nelle aziende che erogano il servizio».