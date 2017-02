Ciclista travolto in via Passo Buole di prima mattina, è caccia al pirata della strada

TORINO - Incidente questa mattina, intorno alle 7, tra via Passo Buole e via Pio VII: un ciclista è stato travolto da automobilista che, invece di fermarsi e prestare soccorso, si è allontanato velocemente dal luogo del sinistro stradale. Quando i soccorsi sono stati allertati, in via Passo Buole sono intervenuti sia gli agenti di polizia municipale sia l’ambulanza che ha trasportato l’uomo investito con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cto dove i medici ne stanno valutando le condizioni.

Caccia al pirata della strada

Sono iniziate da subito le ricerche della vettura fuggita. A occuparsene è la polizia municipale che ha già sentito alcuni passanti, coloro che hanno chiamato i soccorsi e che per primi sono intervenuti verso il ciclista travolto. Da ricostruire ancora anche l’esatta dinamica dell’incidente.