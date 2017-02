Torino dice di no agli sprechi: «Il Comune riduca i locali affittati»

TORINO - Un taglio netto ai costi superflui: continua l’operazione di risparmio già avviata da inizio mandato da parte dell’amministrazione Appendino. Nella giornata di ieri, su proposta della consigliera Monica Amore e di 19 consiglieri del M5S, è stata approvata una mozione che impegna il Comune a censire e analizzare tutti i contratti di locazione stipulati dalla Città con i locali nei quali sono ospitati i propri uffici o i magazzini. L’obiettivo? Ridurre le spese e ottimizzare l’utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.

Monica Amore: "Ricognizione contratti è una priorità"

Sono ancora necessari tutti i contratti in essere? E ancora, è possibile programmare la cessazione o lo spostamento delle attività in locali di proprietà comunali? A queste domande dovranno rispondere i tecnici che verificheranno tutti gli obblighi e gli impegni presi dal Comune di Torino. Monica Amore, prima firmataria della mozione, spiega: «La necessità di una ricognizione dei contratti immobiliari del Comune - afferma la consigliera Amore - è una priorità di questa Amministrazione, in quanto negli anni la Città ha acquisito da enti pubblici e privati immobili per i propri uffici, senza conoscere la propria situazione patrimoniale e non ottimizzando appieno, i propri spazi».