Revocato lo sciopero di domani, mercoledì 8 febbraio: via libera alla circolazione di tram e bus

TORINO - Revocato lo sciopero di bus e tram inizialmente previsto per mercoledì 8 febbraio. I mezzi avrebbero dovuto fermarsi per 24 ore a causa dello «stop» indetto dalle Rsu settore movimento del TPL urbano. Pertanto mercoledì prossimo il servizio di bus e tram sarà regolare. Regolare anche il transito della metropolitana: buone notizie dunque per i cittadini, che non subiranno disagi dopo un gennaio già particolarmente difficile da quel punto di vista.