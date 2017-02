Piazza Benefica, quale futuro dopo la «fontana di vetro»? La proposta dei residenti

TORINO - Dopo anni d’abbandono e incuria, la «fontana di vetro» sta per lasciare piazza Benefica. L’opera di Costas Varotsos nei prossimi mesi verrà restaurata e spostata nel vicino giardino Nicola Grosa, tra il palazzo di Giustizia e il grattacielo Intesa Sanpaolo. Un sospiro di sollievo per i residenti del quartiere Cit Turin, che da tempo chiedevano la rimozione della fontana da quella che, senza dubbio, è uno dei simboli del quartiere. La domanda ora è un’altra: quale futuro per la piazza, dopo lo spostamento della «fontana della discordia»?

Area giochi e illuminazione per ridare vita alla piazza

Un’idea in realtà c’è ed arriva da chi ogni giorno vive quel luogo: i residenti. Per evitare che il centro della piazza rimanga vuoto e abbandonato, 464 firmatari hanno presentato in Comune una petizione che chiede la creazione di un’area gioco per i bambini e l’aumento dell’illuminazione notturna. Un altro aspetto da non sottovalutare è la presenza e la cura degli alberi, il cui numero è radicalmente diminuito nel corso degli ultimi anni. Insomma, la speranza è che lo spostamento della «fontana di vetro» possa avviare un processo di riqualificazione capace di estendersi non solo in piazza Benefica, ma in tutto il quartiere Cit Turin.

Non solo piazza Benefica, riqualificazione in tutto il quartiere

Un problema non indifferente è ovviamente l’aspetto economico: lo spostamento della fontana è infatti un’operazione onerosa e il dubbio (legittimo) che non vengano fatti interventi di riqualificazione nell’immediato alberga nella testa dei residenti. La riqualificazione è però necessaria sia nella piazza (che rischia una condizione permanente di abbandono) che del quartiere, oggetto di diverse trasformazioni in questi anni: da corso Inghilterra al grattacielo Intesa San Paolo, passando per Porta Susa, anni di cantieri hanno inevitabilmente rovinato i marciapiedi della zona, soprattutto quelli di via Duchessa Jolanda. Lo spostamento della «fontana di vetro» darà il via al processo di riqualificazione? Se ne saprà di più giovedì 23 febbraio, quando i petitori verranno ascoltati in una Commissione consigliare che si preannuncia fondamentale per il futuro di piazza Benefica e del quartiere Cit Turin.