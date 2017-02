Beccata a rubare dentro un Bmw parcheggiata, presa ladra seriale irregolare in Italia

TORINO - E’ stata beccata dallo stesso proprietario dell’auto in cui si era intrufolata per rubare: una 20enne di nazionalità bosniaca, irregolare sul territorio italiano, è stata tratto in arresto dagli agenti della Squadra Volante intervenuti per fermare il furto in corso Traiano.

Il furto in un supermarket della zona

La ragazza, con diversi precedenti contro il patrimonio, si è introdotta all’interno di una Bmw, senza però sapere che il sistema d’allarme della vettura ha immediatamente avvertito il legittimo proprietario. Quando i poliziotti l’hanno fermata, prima che potesse trafugare qualcosa, hanno potuto appurare come la stessa malvivente avesse appena trafugato alcuni prodotti in un supermercato della zona.