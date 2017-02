Ricetta: Torta di San Valentino

Per festeggiare San Valentino quest'anno ho deciso di fare un dolce tipico della Campania, dal gusto delicato.

Fatta con due dischi di biscotto alla nocciola e una deliziosa crema di ricotta, panna e pere.

La torta di pere e ricotta oltre a essere buonissima è molto facile da realizzare.

Ingredienti

Per il biscotto:

200 gr di nocciole tostate

200 gr di zucchero

200 gr di burro

70 gr di farina

2 uova

2 cucchiai di cacao amaro

Per la farcia:

300 gr di ricotta

3 pere

200gr di panna da montare

1 limone

80 gr di zucchero

50 gr di acqua

3 cucchiai di zucchero di canna

Per la decorazione:

Zucchero a velo q.b.

Cioccolato fondente per il cuore

4 cucchiai di panna

Preparazione

Cominciamo la preparazione di questa magnifica torta. Per prima cosa mettiamo le nocciole con la metà dello zucchero nel frullatore e frulliamo il tutto finché non otteniamo un composto simile alla farina. Facciamo liquefare il burro mettendolo un attimo nel forno a microonde. In un terrina mettiamo lo zucchero che è rimasto con le uova e amalgamiamo finché non diventa spumoso. Adesso inseriamo il burro e mescoliamo bene, incorporiamo le nocciole tritate, la farina e il cacao setacciati.

Impastiamo aiutandoci con la frusta elettrica montiamo l’impasto finché non diventa liscio e omogeneo. Accendiamo il forno a 180 gradi e dividiamo l’impasto in due parti uguali. Imburriamo e infariniamo due teglie di 26 cm di diametro, adagiamo il nostro impasto e livelliamolo bene. Inseriamo le teglie nel forno preriscaldato per 15/20 minuti e prepariamo gli ingredienti per la farcia.

Sbucciamo le pere, tagliamole a dadini e mettiamole in un tegame con il succo del limone, l’acqua e lo zucchero di canna. Facciamo cuocere il tutto per circa dieci minuti, dopo che le pere si sono raffreddate frulliamone la metà, il risultato deve essere molto simile a un purè di pere. Adesso montiamo la panna e mettiamola da parte.

Prendiamo la ricotta, mettiamola in una terrina, aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo bene con la frusta elettrica (deve diventare cremosa), aggiungiamo il purè di pere, la panna mescolando dall’alto verso il basso, incorporiamo ancora la metà di pere che non abbiamo frullato e mescoliamo anche queste.

Prepariamo la sagoma di un cuore con la carta forno. Sciogliamo il cioccolato fondente con la panna e con un pennello spennelliamo di cioccolato fuso la sagoma del cuore, mettiamola in frigorifero per farla indurire. Adesso possiamo assemblare la nostra torta.

Adagiamo il nostro primo biscotto alla nocciola in un piatto per torte, versiamoci la crema di ricotta e pere livellandola bene, ricopriamo la crema con il secondo biscotto. Mettiamo la nostra meravigliosa torta in frigorifero per almeno 2/3 ore prima di servire. Quando la tiriamo fuori dal frigorifero la cospargiamo di zucchero a velo e la decoriamo con il bellissimo e dolcissimo cuore di cioccolato che abbiamo confezionato precedentemente (se la realizzate in occasioni diverse dalla festa degli innamorati un’idea potrebbe essere decorarla con delle fettine di pera essiccate al forno).

Buon San Valentino