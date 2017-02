Domani a Torino arriva la pioggia, aria mai così pulita da settimane

TORINO - Pioggia in arrivo in tutto il Piemonte. Buone notizie per i torinesi, visto che le precipitazioni attese miglioreranno ulteriormente la qualità dell’aria: secondo le previsioni dell’Arpa, i valori delle pm10 scenderanno nuovamente sotto i 50 [µg/m³]. Dopo aver sforato quota 100 la scorsa settimana, la qualità dell’aria di Torino è quindi migliorata nettamente.

Pioggia mercoledì, temperature in calo

Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, la giornata di domani sarà in netta contrapposizione rispetto a oggi e ieri: il sole lascerà spazio a nuvoloni carichi di pioggia. In città sono attesi circa 8 mm in mattinata, anche se il fenomeno dovrebbe esaurirsi con il passare delle ore. Per quanto riguarda le temperature, i 12 gradi toccati negli ultimi due giorni saranno un lontano ricordo. Il termometro dovrebbe infatti registrare 4 gradi di minima e 5 di massima: un netto calo, ma in linea con le medie stagionali. Parliamo comunque delle ultime precipitazioni settimanali, in quanto non dovrebbe più piovere fino a domenica.