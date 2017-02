«Cinema2Day», bastano due euro per andare al cinema: ecco le sale che aderiscono all'iniziativa

TORINO - Torna il grande appuntamento del "Cinema2Day": oggi, mercoledì 8 febbraio, in diverse sale cinematografiche torinesi sarà possibile vedere i film spendendo solamente 2 euro. L'iniziativa, lanciata dal Ministero dei Beni Culturali, è volta a "riportare" più persone possibili al cinema. Si tratta dell'ultimo appuntamento previsto, pertanto è bene non mancarlo assolutamente. I film in 2D saranno disponibili a 2 euro, quelli in 3D costeranno tra i 4 e i 5 euro, un prezzo comunque dimezzato rispetto alla media.

Ecco le sale torinesi che aderiscono all'iniziativa: