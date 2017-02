Ruba il cellulare a un conoscente e gli estorce denaro, arrestato dalla polizia

TORINO - Ha rubato il cellulare a un suo conoscente con l’obiettivo di estorcergli del denaro per la sua restituzione. Ma all’appuntamento concordato si è presentata la polizia e invece dei soldi ha ricevuto un paio di manette al polso. E’ stato così tratto in arresto un ragazzo gabonese che inizialmente si era dichiarato minorenne e poi, dopo accertamento, è risultato avere più di 18 anni.

Il furto dopo la discoteca

Dopo una serata in discoteca il gabonese ha accompagnato in auto il conoscente a casa. Prima di scendere gli ha sottratto il telefono cellulare ed è andato via a tutta velocità: la vittima è comunque riuscita a contattare la polizia e raccontare loro quanto appena accaduto e, tramite un giro di telefonate è riuscita a risalire al malfattore.

Il finto appuntamento e l’arresto

Vittima e ladro si sono accordate: la restituzione del cellulare in cambio di 180 euro. All’appuntamento però non si è presentato lui, ma gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia che hanno fermato l’estorsore. Quest’ultimo, che aveva due differenti alias, aveva a carico un ordine di espulsione e diversi precedenti in materia di stupefacenti. Per lui è scattato l’arresto per tentata estorsione e la denuncia per ricettazione e falsa attestazione delle proprie generalità.