Inseguimento in via Giachino, arrestato un giovane per un pacchetto di sigarette

TORINO - Un ragazzo di origini marocchine è stato arrestato dalla polizia della Squadra Volanti per violazione della legge sugli stupefacenti e denunciato per violazione della legge sull’immigrazione. Il fermo che ha portato alle manette è scattato in seguito a un inseguimento iniziato in via Giachino quando, alla vista degli agenti, lo straniero aveva accelerato il passo cercando di eludere i controlli. Svoltando in via Gramegna aveva buttato a terra un pacchetto di sigarette al cui interno, hanno accertato successivamente i poliziotti, erano nascosti 24 grammi di hashish. Quando l’inseguimento è finito, gli agenti hanno perquisito l’uomo senza trovare nulla addosso, ma ciò non gli è bastato a evitare le manette.