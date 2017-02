Malasosta e cartello in via Filadelfia: «Attenzione, c’è uno st***zo che chiama i vigili»

TORINO - Dal 12 novembre tutto è cambiato. Nel linguaggio dei torinesi la parola «malasosta» è diventata sempre più frequente, anzi di uso quotidiano. La guerra della sindaca Chiara Appendino alle auto parcheggiate dove non è consentito le ha creato tanti nemici, ma non solo: anche i vigili con i verbali in mano sono stati spesso aggrediti verbalmente e insultati da chi si ritrovava la multa sul parabrezza dell’auto. In via Filadelfia si è raggiunto un terzo livello ed è quella di prendersela con chi chiama la polizia municipale. «Attenzione», si legge su un foglio attaccato a un palo della luce, «non parcheggiate a lisca di pesce!!! C’è uno st***zo che chiama i vigili per far fare le multe».

Il problema dei parcheggi

Il cartello è stato messo in via Filadelfia all’angolo con via Giordano Bruno. Una zona in cui si risente della mancanza di parcheggi in relazione al numero di residenti. Come in tante altre zone di Torino, anche qui è diventata abitudine arrangiarsi da soli e quindi sostare a lisca di pesce per farci stare più vetture. Una cosa che deve avere infastidito a tal punto qualcuno, tanto che avrebbe (e il condizionale è d’obbligo) segnalato più volte la situazione alla polizia municipale intervenuta a suon di multe.

L’ironia della rete

La fotografia del cartello ha scatenato l’ironia del web. «Ultime», dice come battuta Matteo, il ragazzo che ha condiviso la foto sul gruppo Facebook ‘Torino Sostenibile’, «una persona afferma che è andata dai vigili e gli hanno riferito ‘c’è qualcuno che ci chiama in continuazione per segnalare la malasosta’». Poi c’è chi ipotizza che il cartello lo abbia messo il «segnalatore» stesso per far sì che gli automobilisti tornassero a parcheggiare le vetture in linea. Infine lancia una proposta Simona: «Riempiamo la città di cartelli così e risolviamo il problema».