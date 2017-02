Ricercato in Romania, si aggira a piede libero al campo nomadi di corso Tazzoli: arrestato

TORINO - Si aggirava liberamente all'interno del campo nomadi di corso Tazzoli, anche se in realtà sulla sua testa pendeva un mandato d'arresto emesso dalla Romania. Purtroppo per lui, gli agenti del Nucleo Nomadi della polizia municipale l'hanno riconosciuto e fermato. P.A.C., 45enne, è finito in manette. La sua libertà si è conclusa nella giornata di ieri, quando gli agenti l'hanno accompagnato prima al Comando Provinciale dei carabinieri e poi l'hanno associato alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, a disposizione dell'autorità giudiziaria.