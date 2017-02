GruVillage 2017: concerto dei Bastille il 4 luglio  (© )

TORINO - Che ne dite di festeggiare l'Indipendence day americano ascoltando un gruppo britannico nella cornice piemontese? Il risultato non può che essere strepitoso. Così i Bastille approdano a Grugliasco, insieme a molti altri grandi nomi, per la programmazione del festival estuvo organizzato dal GruVillage. Il gruppo ha previsto solamente due date in Italia per l'estate 2017, l'appuntamento piemontese è la solita possibilità di vederli nel Nord Italia.

Dal 2013 in continua ascesa

Basti sapere che Bad Blood, l'album di esordio del gruppo britannico, ha venduto 4 milioni di copie ed è stato al numero uno della classifica britannica per tre settimane consecutive. Come se non bastasse, è risultato l’album più venduto in digitale nel Regno Unito. Il singolo Pompei, per esempio, ha registrato oltre 419 milioni di streaming su Spotify e 375 milioni di view. Inoltre Billboard lo ha eletto come la migliore canzone rock del 2013. Allo stesso modo, Wild World, uscito nel settembre 2016 è subito entrato al primo posto della classifica inglese e nella Top Ten di quella italiana. Il singolo Good grief è già Disco d’Oro ed è tra i più venduti nel nostro paese.

Qual è la chiave del loro successo?

Il pop – rock dei Bastille è ricco di contaminazioni folk ed elettroniche: un sound che coinvolge e travolge. Il poliedrico musicista Dan Smith, singer e songwriter della band, è in grado di produrre uno dei suoni più accattivanti della nuova scena musicale contemporanea. Ma la musica dei Bastille non è solo sound, i giovani artisti sono dei veri e propri cantastorie: raccontano favole in formato pop . Ogni canzone ha un suo significato preciso ed è la colonna sonora del personale microcosmo della band, tra pop, rock e sperimentazioni.Gli archi e le percussioni non vi faranno sentire la mancanza delle chitarre, completamenti assenti. Melodie accattivanti ed una straordinaria vocalità sono gli ingredienti del successo dei Bastille: Dan Smith, Kyle Simmons, Will Farquarson e Chris Wood.

Biglietti per Bastille a Torino

Le prevendite del concerto dei Bastille al GruVillage del 4 luglio apriranno su TicketOne oggi, giovedì il 9 febbraio. il biglietto avrà il prezzo di 25 euro, a cui si aggiungono i diritti di prevendita. Sarà possibile acquistare i biglietti del concerto presso la biglietteria ufficiale al BoxInfo di Le Gru con diritti di prevendita (senza commissioni) ,tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 20.00. Le casse del GruVillage invece saranno aperte solo durante i giorni di apertura del festival.