Sciopero regionale dei mezzi pubblici il 24 febbraio: bus, tram e metropolitana fermi 24 ore

TORINO - Venerdì 24 febbraio, Torino e tutto il Piemonte si «fermano» a causa di uno sciopero di 24 ore dei mezzi di trasporto pubblici. Bus, tram e metropolitana non circoleranno a causa della protesta indetta da Filt Cgil, Fit Cis e Uiltrasporti. Uno sciopero che, di fatto, rischia di paralizzare non solo la città ma tutto il Piemonte. Ovviamente i dipendenti si impegnano nel far rispettare le fasce orarie garantite dalla legge: dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 12 alle 15. Solo qualche ora fa era stato revocato lo sciopero indetto per mercoledì 8 febbraio: per i torinesi, a questo punto, i disagi sono solamente rinviati.