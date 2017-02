«Giù le mani dai celacanto», a rischio sequestro i pesci preistorici custoditi al museo di Scienze Naturali

TORINO - Tutto ha inizio con la richiesta da parte di Asti di avere in prestito i fossili di celacanto per presentarli presso il Parco Paleologico della città, durante un'esposizione temporanea. Più facile a dirsi che a farsi. L'intoppo principale riguarda alcune lacune nella documentazione originale che permetterebbe agli esemplari di ottenere la certificazione Cites, ovvero la garanzia della provenienza lecita di specie animali e floreali a rischio-estinzione, e quindi di essere spostati. Tale documentazione pare difficile da reperire, dal momento che negli anni 70, quando il museo ricevette in dono gli esemplari, l'Italia non faceva ancora parte della convenzione di Washington (Cites). A oggi la situazione non migliora, anzi, sembra rivolgersi nel peggiore dei modi possibile: carabinieri minacciano di sequestrare i fossili se non ne verrà dimostrato il possesso regolare.

La travagliata vicenda dei celacanto di Torino

I due esemplari di celacanto furono donati al museo di Scienze Naturali di Torino dal medico di origine astigina Erik Domini. Proprio a lui sarebbe infatti dedicata al mostra al Parco Paleologico di Asti prevista per maggio. Il medico astigiano lavorò per anni nel villaggio di Mitzaniuli, alle Isole Comore, dove, a mo' di ringraziamento per i servizi resi come primario di ostetricia all'ospedale El Maarouf, i pescatori della comunità gli donarono quattro esemplari di celacanti e un «pardiglanis». Si tratta di beni culturali dal valore inestimabile, considerato che in Italia sono gli unici esemplari esistenti. Così Domini, nel 1977, donò gli esemplari al museo di Scienze Naturali di Torino. I celacanti sono attualmente al museo di via Giolitti, il quale è chiuso dal 2013 a seguito dello scoppio di alcune bombole del sistema anti incendio.

Il futuro del museo di Scienze naturali di Torino

Dall'incidente del 2013 i battenti del museo sono rimasti chiusi. La Regione prevede una riapertura parziale per dicembre di quest'anno, a cui seguirebbe la riapertura definitiva a fine 2018. L’assessora alla Cultura, Antonella Parigi, spiega l'intenzione di creare una Fondazione, congiunta con l'Università di Torino, che permetta al museo di essere indipendente, nell'ottica di rilanciarlo come vero polo di riferimento per la ricerca scientifica e culturale. Allo stesso tempo sembra essere miseramente fallito il tentativo di integrare il patrimonio del museo con la «collezione Barbero» di Pralormo: dopo vani rilanci da parte della Regione, i 550 animali esotici imbalsamati sono stati assegnati a Pisa.